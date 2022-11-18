Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığsporlu Cafer Tosun’a 6 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığsporlu Cafer Tosun’a 6 maçtan men cezası verdi.

Elazığ’da ‘Madde ve Medya Bağımlılığından Kurtulma’ semineri Elazığ’da ‘Madde ve Medya Bağımlılığından Kurtulma’ semineri

Belediye Derincespor’la oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında direkt kırmızı kart gören ve PFDK’ya sevk edilen Entegre Solar Elazığspor’un ön liberosu Cafer Tosun’a 6 maçtan men ve 6 bin TL para cezası verildi. 6 maçtan men cezası olan genç oyuncu böylelikle sezonun ilk yarısını tamamlamış oldu. PFDK’da 23 Elazığ FK kaleci antrenörü Sinan Gerçek’e de 1 maçtan men ve 3 bin TL para cezası verdi.