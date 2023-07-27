Elazığspor’da, 2. etap kamp çalışmalarına yarın Kocaeli Kartepe’de başlanacak.

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden 3Gen Holding Elazığspor, 2. etap kamp çalışmalarına yarın başlayacak. 1. etap kampını Elazığ’da gerçekleştiren ve pazartesi yapılan son çalışmanın ardından 3 günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, yarın Kocaeli Kartepe’de toplanarak 2. etap kampına başlayacak. Kartepe bir otelde konaklayacak olan Bordo-Beyazlı kafile, burada hazırlık maçları da yapmayı planlıyor. İkinci etap kampının 10 gün süreceği, verilecek olan kısa bir izin süresinin ardından 3. etap kampının da Kocaeli Kartepe’de gerçekleşeceği öğrenildi.