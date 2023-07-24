Bordo-Beyazlı ekip, Elazığ’da gerçekleştirdiği 1. etap kampını bugün yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan 3Gen Holding Elazığspor’da, 1. etap kampı sona eriyor. 10 Temmuz’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde kendi tesislerinde 1. etap kampına başlayan Bordo-Beyazlılar, bugün yapacağı son antrenmanla hazırlıklarına nokta koyacak. 3 günlük izne ayrılacak teknik heyet ve futbolcular, 28 Temmuz Cuma günü 2. etap kamp çalışmaları için Kartepe’de toplanacak.