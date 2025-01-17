Merkez Hakem Kurulu, Karaman FK-Elazığspor maçının hakemlerini açıkladı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 18. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14.00’da Yeni Karaman Stadyumunda oynanacak olan Karaman FK - Çimentaş Elazığspor maçını Isparta bölgesinden klasman hakemi Berkan Taşkın yönetecek. Taşkın’ın yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Cihad Buyurgun ile Mustafa Güçer yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Afyonkarahisar Bölgesi’nden Engin Atmaca görevlendirildi.
Kaynak: iha