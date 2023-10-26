TFF Merkez Hakem Kurulu, Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor maçına Gümüşhane bölgesi C klasman hakemi Şahin Berker’i atadı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı. 3Gen Holding Elazığspor’un deplasmanda Karşıyaka ile oynayacağı maçı Gümüşhane bölgesi C klasman hakemi Şahin Berker yönetecek. Berker’in yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Ali Rıza Öztürk ile Ordu bölgesinden Erdoğan Sertan Akman yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Amasya bölgesinden Aslan Gökhan Çelik.

28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan maça Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.