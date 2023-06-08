Elazığspor’da Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi ve yönetim kurulu ibra edildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’da yıllık Olağan Mali Genel Kurul yapıldı. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan Olağan Mali Genel Kurul 66 delegenin hazirun cetvelini imzalamasıyla başladı. Gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Mali bilançoya göre kulübün toplam borcu 56 milyon 641 bin 377 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Genel kurul sonrası delegelere hitaben bir teşekkür konuşması yapan kulüp başkanı Serkan Çayır, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olacağını ve takımın en kısa sürede hak ettiği liglere geri döneceğini söyledi.