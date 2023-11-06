Elazığspor, Anadolu Üniversitesi galibiyetiyle şampiyonluk meşalesini yeniden alevlendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup’a oldukça kötü başlayan ve üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Selahaddin Dinçel’le yollarını ayırıp takımın başına Bülent Yenihayat’ı getiren 3Gen Holding Elazığspor, adeta küllerinden doğuyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi karşısında 2-0’dan maçı 3-2 kazanan Bordo-Beyazlılar’da şampiyonluk şarkıları yeniden söylenmeye başladı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın takıma kazandırdığı pozitif etki gözle görülürken, taraftarlar da genç teknik adama güveniyor.