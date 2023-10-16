Elazığspor geçtiğimiz sezondan bu yana mücadele ettiği Elazığ Atatürk Stadyumunda ilk galibiyetini aldı.

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TFF 3. Lig 2. Grupta sezona kötü başlayan 3Gen Holding Elazığspor, ilk galibiyetine 6. hafta itibariyle imza attı. Bu galibiyet bordo-beyazlıların Elazığ Atatürk Stadyumunda aldığı ilk 3 puan olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezondan itibaren mücadele ettiği yeni evinde sırasıyla Karaköprü Belediyespor, Karşıyaka ve Pazarspor’a mağlup olan, Batman Petrolspor’la berabere kalan bordo-beyazlılar, ilk galibiyetini Silifke Belediyespor karşısında almış oldu.