Yeni evinde ilk maçına çıkan ES Elazığspor, Karbel Karaköprü Belediyespor’a yenilerek yeni stadına buruk bir başlangıç yaptı.

TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 - K. Karaköprü Belediyespor: 2 TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 - K. Karaköprü Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un 32. haftasında K. Karaköprü Belediyespor’u Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu’nda konuk eden ES Elazığspor, rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı ve yıllar sonra döndüğü evine buruk bir başlangıç yaptı. 18 bin 500 taraftarı önünde maça çıkan Bordo-Beyazlılar, 2-1’lik mağlubiyetle evine yenilgiyle dönmüş oldu. 39 puanı olan ve haftayı 10. sırada tamamlayan ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.