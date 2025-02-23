Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor taraftarına Fair-Play ödülü verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair-play’in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, yaptığı değerlendirme toplantısında oy birliğiyle Elazığspor Taraftarları Fair Play Ödülü’ne layık görüldü.

TFF 2. Lig’in 23. haftasında Menemen Futbol Kulübü ile Elazığspor arasında oynanan müsabaka öncesi konuk takım taraftarları; İzmir ekibinin formasını giyen ve kahramanlığıyla kalplere kazınan şehit polisimiz Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin’i tribünlere çağırıp "Sen bize babanın emanetisin" tezahüratında bulunmuştu.