ES Elazığspor sportif direktörü Alaattin Tutaş, Ağrı 1970 Spor deplasmanında alacakları muhtemel 3 puanın hedeflerini belirlemeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

ES Elazığspor sportif direktörü Alaattin Tutaş, Ağrı 1970 Spor deplasmanında alacakları muhtemel 3 puanın hedeflerini belirlemeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 1. Gruba 3 maçta aldığı 7 puanla başlayan Entegre Solar Elazığspor’da sportif direktör Alaattin Tutaş, takımın son durumunu değerlendirdi. Geçen sezondan takımın kaybetmeme alışkanlığı edindiğine dikkat çeken Tutaş, “Takımın sezon öncesi iyi bir kamp dönemi de geçirdi. 3 haftadır maşallah diyelim gol yemeyen bir Elazığspor var. Mücadele etmediğin zaman bu liglerde sıkıntı yaşayabiliyorsun ama bizim takımımız Bizim takımımız gerçekten iyi ve uyumlu. Belki transfer tahtamız kapalı olduğu için transfer yapamadık ama birbirinin huyunu suyunu bilen bir takımımız var. Ağrı maçında da serimizi devam ettirmek istiyoruz. Biz oraya inşallah 3 puan için gideceğiz. Bu 3 puanı da almamız hedefimizi belirlememiz açısından bize katkıda bulunacak’’ dedi.