TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 13. haftasında Elazığspor, deplasmanda Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 13. haftasında deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Zorlu maç için Antalya’ya giden bordo-beyazlı ekipte sezonu kapatan Burhan Arman haricinde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta evinde Diyarbekirspor ile golsüz berabere kalarak taraftarlarını üzen Bülent Yenihayat’ın talebeleri, zorlu deplasmandan puanlarla ayrılmak istiyor. 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesinden klasman hakemi Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Bordo-beyazlılar bu karşılaşma öncesi 24 puanla grupta 5. sırada yer alırken, Serik Belediyespor 30 puanla 2. durumda bulunuyor.

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden bir diğer Elazığ ekibi 23 Elazığ FK ise Pazar günü sahasında Bursaspor’u ağırlayacak.