Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında pazar günü Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Çimentaş Elazığspor, 15 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Elazığ Atatürk Stadyumu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kalan bordo-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Hedefini zorlu maçta 3 puan olarak belirleyen Elazığspor’da izin verilen Muhammet Arslantaş haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Müsabakayı Ankara bölgesinden hakemi Mustafa Ünver yönetecek. Maçın biletleri Elazığspor Online ve bilet satış gişelerinden devam ederken, mücadele Elazığspor Youtube sayfasından da canlı yayınlanacak.