Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, Mersin’e 19 futbolcuyla gitti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 17. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, Mersin’e 19 futbolcuyla gitti. Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın takdiriyle kadroda; Beykan Şimşek, Kerim Frei, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Alpay Koldaş, Ali Keten, Melih İnan, Maksut Taşkıran, Yusuf Mert Tunç, Mehmet Ablay, Mücahit Çıra, Efe Tatlı, Eren Türkkal, Umut Uzun, Kerem Şenyüz, Cihan Canpolat ve Denizhan Akkuş olmak üzere 19 futbolcu yer aldı.

Kaptan Mikail Koçak kart cezası, sağ bek Berşan Yavuzay ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.