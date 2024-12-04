Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Menemen FK ile deplasmanda karşılaşan Elazığspor, rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda deplasmanda Menemen FK ile karşılaştı. Menemen İlçe Stadı’nda oynanan ve Sakarya bölgesinden Klasman Hakemi Tayfun Güz’ün yönettiği maçta Menemen FK 28 ve 74. dakikalarda Mazlum Demir ve 84. dakikada İsmail Kulet’in kaydettiği gollerle Elazığspor’u 3-0 yenerek tur atladı. Bordo-beyazlı ekip bu skorla kupaya veda etti. Öte yandan Elazığspor’da Umut, 86. dakikada yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bordo-beyazlı ekip Bursa’da Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İzmir’de devam edecek.