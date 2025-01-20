Haftaya 3. sırada giren Çimentaş Elazığspor, Karaman FK deplasmanında iki puan bırakarak 5.’liğe geriledi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 18. haftasında deplasmanda Karaman FK ile karşılaşan Elazığspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Cumartesi günü Serik Belediyespor ve 68 Aksarayspor’un puan kaybetmesiyle rakipleriyle puan farkını indirme fırsatı bulan bordo-beyazlılar, Karaman FK deplasmanında öne geçmesine rağmen beraberlik elde etti ve 2 puan bıraktı. Haftaya 32 puanla 3. basamakta başlayan Bülent Yenihayat’ın talebeleri Menemen FK ve AD Vanspor FK’nın rakiplerini yenmesiyle 5.’liğe geriledi.

Çimentaş Elazığspor, grubun 19. haftasında evinde Belediye Derincespor ile karşı karşıya gelecek.