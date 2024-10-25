Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 9. haftasında Erbaaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 9. haftasında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Arnavutköy Belediyespor’u 5-0’la geçen ve moral bulan bordo-beyazlılar, Erbaa deplasmanına da puan ve puanlar için gidiyor. Elazığspor’da bu maç öncesi Beykan Şimşek ile sezonu kapatan Burak Aydın haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Cumartesi günü saat 15.00’da Erbaa İlçe Stadında oynanacak olan maçı Kars bölgesi klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Elazığ’ın bir diğer temsilcisi 23 Elazığ FK ise aynı gün saat 14.00’da Doğukent Stadında Anadolu Üniversitesini ağırlayacak. Maçı Kırklareli bölgesinden Armağan Çıbık yönetecek.