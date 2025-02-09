Elazığspor Kulübü, Vanspor FK yönetiminin maç sonu yaptığı açıklamalar hakkında yazılı bir beyan sunarak, şehirler arasında husumet oluşturanın doğru olmadığını kaydetti.

Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve gerek maç esnası, gerekse maç sonu yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Elazığspor Kulübü bu kapsamda yazılı bir açıklama yayımlayarak Vanspor FK yönetiminin algı yaptığını belirtti. Vanspor’un Elazığ’da en iyi şekilde ağırlandığı belirtilen açıklamada yöneticilerin kendilerine tahsis edilen özel locada mahsur bırakılmış gibi bir algı oluşturduklarını kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Çimentaş Elazığsporumuz, dün kendi sahasında oynadığı Vanspor’a karşı 2-1lik haklı bir galibiyetle ayrıldı. Ancak ne yazık ki bu galibiyet, Vanspor yönetimi tarafından farklı noktalara çekilerek gölgelenmeye çalınıyor. Öncelikle belirtmek isteriz ki, karşılaşma boyunca yaşanan tüm tartışmalı pozisyonlar, sosyal medyada paylanan tek taraflı görüntülerle değil, HT SPOR YouTube kanalında yer alan 90 dakikalık maç yayını üzerinden objektif bir şekilde incelenmelidir. Kamuoyunu, bu maçı izlemeye ve gerçekleri görmeye davet ediyoruz. Vanspor yönetiminin ‘katledildik’ şeklinde gerçek dışı beyanlarda bulunduğu hakem, tartışmalı ilk pozisyonda lehlerine cezalı çalmış, ikinci tartışmalı pozisyonda da yine cezalı vermiştir. Buna rağmen hakem kararlarını bahane ederek bir algı oluşturma çabası içinde olmalarını hayretle izlemekteyiz. Elazığspor yönetimi olarak, Vanspor kafilesini şehrimizde en iyi şekilde ağırladık, dost ortamda bir araya geldik, antrenman yapmaları için kulüp tesislerimizdeki sahaları tahsis ettik, maç esnasında kendilerine özel bir yer tahsis ederek konforlu bir ortamda maç izleme imkanı sunduk ve 2 gün boyunca her türlü misafirperverliği gösterdik. Ancak Vanspor yönetimi, bizzat kendilerine tahsis edilen bu locada bir video çekerek mahsur kaldıklarını iddia etmiş, bu asılsız algı çalışması ile kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır. Oysa gerçek, tamamen bunun aksinedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Vanspor kafilesi, maçın bitiminde herhangi bir engelle karşılaşmadan stattan ayrılmıştır. Vanspor otobüsü, 2 gün boyunca şehrimizin merkezinde serbestçe dolaşmış, konaklamış ve herhangi bir zarara uğramamıştır. Şehirde günlerce hiçbir sorun yaşamayan bir kafile, mağlubiyet sonrası bir algı operasyonuna başvurmuştur. Maç sonrası, şehir merkezinden 50 kilometre mesafede gerçekleşen münferit bir olay tüm Elazığ halkına mal etmek, şehirler arasında husumet oluşturmaya çalışmak kabul edilemez. Bu olay, bireysel olarak 2-3 kişinin gerçekleştirdiği münferit bir saldırıdır ve asla Elazığ halkını temsil etmemektedir. Bu olaya karışanları kınıyor, sporun saha içinde kalması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Olay esnasında saldırganların Vansporlu oyuncular tarafından darp edildi ve bazı Vansporlu futbolcuların bu esnada yaralandığı elimizdeki görüntülerle sabittir. Bu gerçekler ortadayken, olayın tek taraflı bir mağduriyet gibi sunulması samimi bir yaklaşım değildir. Öte yandan, maç sonra Vanspor kafilesi Van’a döndükten sonra, şehrimize edilen küfürleri üzüntüyle izledik. Vanspor yönetimi, gerilimi tırmandırarak istediği ortamı oluşturmayı başarmıştır. Ancak biz, Elazığ ve Van şehirlerinin kardeşliğini sonsuza kadar süreceği, Van ile Elazığ’ın kardeş iki şehir olduğunu bir kez daha belirtiyor, birkaç kişinin provokasyonlarına asla teslim olmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bizler, Elazığspor olarak futbolun sahada oynanması gerektiğine inanıyoruz. Maç sonrası yaşanan üzücü olayın münferit bir hadise olduğunu tekrar vurgularken, yaşananların etnik kimlikle hiçbir ilgisi yoktur. Aziz şehrimiz, tarih boyunca farklı kökenden insanlar huzur ve kardeşlik içinde bir arada yaşatan bir şehir olmuştur. Şehrimizi ve kulübümüzü asılsız iddialarla hedef gösteren, toplumsal barışı bozmayı amaçlayan her türlü provokasyonu reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.