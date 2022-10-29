ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında yarın Edirnespor’la karşı karşıya gelecek.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında yarın Edirnespor’la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında Entegre Solar Elazığspor, Edirnespor’la karşı karşıya gelecek. Son 3 haftayı aldığı mağlubiyetlerle puansız geçen ve grupta 11.’liğe kadar gerileyen bordo-beyazlı ekip, yeni bir sayfa açma adına Edirne deplasmanına gidiyor. Maçın son çalışmasını bu kentte yapan ve kampa giren bordo-beyazlılarda Yiğitcan Erdoğan ile kaleci Hakan Canbazoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

30 Ekim Pazar günü saat 14.00’da başlayacak olan maça Edirne 25 Kasım Stadı ev sahipliği yapacak. ES Elazığspor bu maç öncesi 10 puanla 11. sırada bulunurken, Edirnespor 6 puanla 15. durumda.