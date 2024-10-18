Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, maçlarına Elazığ’da çıkacak olan Elazığspor ve 23 Elazığ FK’nın stadyumları netlik kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 3. turda Tümosan Konyaspor ile eşleşen 23 Elazığ FK, rakibini 29 Ekim Salı günü saat 17.30’da Elazığ Atatürk Stadyumunda ağırlayacak. Bursa ekibi 1923 Mustafakemalpaşaspor ile eşleşen Çimentaş Elazığspor ise rakibi ile 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30’da Doğukent Stadında karşı karşıya gelecek.