TFF 3. Lig 1. Grup’ta transfer tahtasını açan Elazığspor’da kötü gidişat bir türlü durmuyor. 12. hafta oynanan 1922 Konyaspor maçıyla ES Elazığspor kariyerine başlayan Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde bordo-beyazlı ekip, 9 maça çıktı. Bu müsabakalardan 1 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-beyazlılar, 5 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Cüneyt Biçer’le 7 puan alan ES Elazığspor, son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlılar, grubun 21. haftasında sahasında Ağrı 1970 Spor’la karşılaşacak.

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