Transferde hareketli saatler yaşayan Elazığspor, Bahattin Köse’nin ardından Iğdır FK’dan stoper Burak Yamaç’ı da transfer ettiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve bu çerçevede kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren 3Gen Holding Elazığspor, Iğdır FK ile şampiyonluk yaşayan stoper Burak Yamaç’ı renklerine bağladığını duyurdu. Transfere ilişkin Bordo-Beyazlı Kulüp’ten yapılan açıklamada, “Takımımız, geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen 1998 doğumlu stoper Burak Yamaç’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Burak Yamaç Kimdir?

1998 Kahramanmaraş doğumlu olan Burak, futbola Beşiktaş altyapısında başladı. Bir dönem Bosna Hersek 2. Lig ekibi Mladost Kakanj’da da forma giyen 25 yaşındaki stoper Çatalcaspor ve son olarak Iğdır FK’da oynadı. Geçtiğimiz sezon Iğdır FK formasıyla 11 maça çıkan Burak, 1.92’lik boyuyla dikkatleri çekiyor.