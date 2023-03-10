ES Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde anjiyo oldu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Entegre Solar Elazığspor’da, kulüp başkanı Serkan Çayır yaşadığı göğüs ağrısı şikayeti sonrası başvurduğu Fethi Sekin Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi. Başkan Çayır’ın sağlık durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, ’’Başkanımız Serkan Çayır, göğüs ağrısı ve çabuk yorulma şikayetleri nedeniyle başvurduğu Fethi Sekin Şehir Hastanesinde anjiyo oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası Başkanımız Serkan Çayır’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz” denildi.