Elazığspor, Ankara Demirspor’dan sol kanat Burhan Arman ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Ligde şampiyonluğa gidecek bir kadro oluşturmak için girişimlerine devam eden Elazığspor, 3. imzasını attırmaya yakın. Daha önce stoper Metin Peker ile ön libero Mikail Koçak’ı renklerine bağlayan bordo-beyazlı ekip TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor’dan sol kanat Burhan Arman’la da imza aşamasına geldi. Tecrübeli oyuncunun yakın bir sürede Elazığ’a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

1996 Samsun doğumlu olan Burhan, Samsunspor altyapısında başlayan kariyerinde Nazilli Belediyespor, Ergene Velimeşe, Afyonspor, Vanspor FK ve son olarak Ankara Demirspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Ligde 27 maça çıkan Burhan, 6 gole imza attı. 27 yaşındaki oyuncunun kariyerinde ise 195 maç, 26 gol ve 13 asist bulunuyor.