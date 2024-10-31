TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında oynanacak Elazığspor-Ankara Demirspor maçını hakem Murat Kasap yönetecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü Elazığspor, Ankara Demirspor’u konuk edecek. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede hakem Murat Kasap düdük çalacak. Kasap’ın yardımcılıklarını Kerem Kalkan ile Azem Zorlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Sinan Özcan olacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Elazığ’ın bir diğer temsilcisi 23 Elazığ FK’nın ise ligin 9. haftasında yine pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maçı da hakem Sinan Dereci yönetecek.