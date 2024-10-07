Elazığspor, son oynadığı Menemen FK maçında aldığı mağlubiyetle bir çok unvanını kaybetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 6. haftasında konuk ettiği Menemen FK’ya 3-0 yenilen Çimentaş Elazığspor, geçen sezondan başlayan 31 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Bu yenilgi Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın da Elazığspor kariyerindeki ilk yenilgi olma özelliği taşıyor. Bordo-beyazlı ekip, iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de Menemen FK karşısında kaybetti.

Geride kalan 5 maçta kalesinde 2 gol gören kaleci İsmet Yumakoğulları ise Menemen FK müsabakasında yediği 3 golle grubun en az gol yiyen kalecisi olma unvanını kaybetti.