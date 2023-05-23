Elazığlı futbolseverler, maçların oynanmaya başladığı Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu’nda, Ziraat Türkiye Kupası final maçının yapılması için sosyal medyadan kampanya başlattı.

ES Elazığspor’un son iki iç saha maçına ev sahipliği yapan Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu’nda, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanması için Elazığlı futbolseverle, kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden #ziraattürkiyekupasıfinalielazığdaolsun paylaşımları ile seslerini Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine duyurmaya çalışan taraftarlar, Türkiye’nin en yeni sahasında önemli bir maç oynanması için talepte bulunuyor.