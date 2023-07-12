Muş’ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi grekoromen grup müsabakalarında Elazığlı sporcular 6 madalya aldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi grekoromen grup müsabakaları 24 ilden 272 sporcunun katılımı ile Muş’ta düzenlendi. Anadolu Yıldızlar Ligi grekoromen grup müsabakalarına Elazığ’ı temsilen katılan TEİAŞ ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından Onur Babürhan 57 kiloda 1’inci, M. İbrahim Yıldız 48 kiloda 2’nci, Sertaç Gökçe 44 kiloda 2’nci, S. Efe Özyalçın 68 kiloda 2’nci, Fırat Kılınç 52 kiloda 3’üncü, Ömer Akpınar 75 kiloda 2’ncilik elde etti. Sporcular elde ettikleri bu başarı sayesinde takımlarını grup 3’üncülüğüne taşıyarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Muş’ta düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi grekoromen grup müsabakalarında sporcularımız büyük bir başarı elde ettiler. Bu başarı neticesinde grup üçüncüsü olarak ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecek olmaları gurur verici. TEİAŞ ve Gençlik Spor Kulübü sporcularını, antrenörlerimiz İlyas Peker, Mehmet Peker, ve Nazım Kaya’yı tebrik eder; Türkiye finallerinde başarılar dileriz’’ denildi.