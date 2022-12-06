Bursa’da yapılan Dünya Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular 5 madalya aldı.

Bursa’da yapılan Dünya Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular 5 madalya aldı.

Türkiye Alpaqut Turan Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenen, 21 ülkeden 750 sporcunun katıldığı 3. Dünya Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular önemli madalyalar kazandı. Bursa’da düzenlenen şampiyonada Elazığ adına mindere çıkan isimler 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ülkemizi ve şehrimizi temsil ederek dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüz Selahattin Omaç’ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.