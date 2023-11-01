Romanya’nın başkenti Bükreş’te 865 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Dracula Open 2023 Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcu Yusuf Efe Barış 2. oldu.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 28-29 Ekim tarihlerinde 865 sporcunun katılımıyla Dracula Open 2023 Taekwondo Şampiyonası düzenlendi. Organizasyona Elazığ’ı ve Türkiye’yi temsilen katılan 30 kilo Elazığ Cimnastik Atölyesi sporcusu Yusuf Efe Barış önemli bir başarıya imza atarak miniklerde 2. oldu.

Uzun süre antrenmanlarına Elazığ Cimnastik Atölyesinde devam eden Yusuf Efe, ilerleyen yaşlarında da Türkiye’ye madalyalar getirmeyi hedefliyor.