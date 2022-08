Elazığ’da çocukluk yıllarından beri oto tamirciliği yapan Mehmet Erçel, otomobillerde motorun ömrünü uzatan, yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufu sağlayan ve egzoz gazını yüzde 90 oranında azaltan mekanik turbo cihazı üretti.

Elazığ’da çocukluk yıllarından beri oto tamirciliği yapan Mehmet Erçel, otomobillerde motorun ömrünü uzatan, yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufu sağlayan ve egzoz gazını yüzde 90 oranında azaltan mekanik turbo cihazı üretti.

Elazığ’da küçük yaşlardan itibaren oto sanayide çalışan 57 yaşındaki Mehmet Erçel, Avrupa’da gördüğü Er-Türbülatör fabrikasını bir süre sonra kapandığını fark etti. Avrupa’daki fabrikanın kapanmasını bir şans olarak gören Erçel, memleketi Elazığ’da Er-Türbülatör fabrikası kurmaya karar verdi. Yaptığı cihazı Fırat Üniversitesi ve Anada Çukurova Üniversitesinde test ettirip onaylatan Erçel, yola koyularak fabrikasında patentli cihazı olan otomobillerde motorun ömrünü uzatan, yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlayan ve egzoz gazını yüzde 90 oranında azaltan mekanik turbo cihazı üretti. Üretilen cihazın otomobillere hiçbir şekilde zarar vermediğini ifade eden Erçel, dünya genelinde artan akaryakıt fiyatlarının ardından ürettiği cihaza taleplerin çok fazla olduğunu belirtti.

Yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor

Cihazın bir zamanlar Avrupa’da olduğunu ifade eden Oto tamircisi Mehmet Erçel, “Avrupa servis sistemi olduğu için montaj yapamadılar ve fabrika kapandı. Fabrika kapanınca cihaz bitti. Ben de bunu gördüm Türkiye’de neden yapmayalım dedim. Durumu değerlendirdik ve fabrikasını burada kurduk. Son sistem araçlarda subap yani pistonun tepesi erken boşalsın motor rahatlasın diye 16 walf kullanılıyor. Bizim cihazda iyi yaktığı için 16 walfa gerek olmuyor 8 walff bile fazla geliyor. Şimdi takan aracın rahatladığı çekişin arttığını performansının arttığını devirsizliğin ortadan kalktığını görüyoruz. Atıyorum 4 vitese 60 düştüğü zaman arabanın hızı 30-40 kadar düşüyor o gürültü yok neden pistonun tepesinde sıkışma yok iyi bir yanma olduğu için yakıt tam yandığı için motor rahatlıyor ve hepsini dışarıya veriyor. Cihazımız yüzde 10 ve yüzde 30 arası yakıt tasarrufu yapıyor. Yüzde 10 kesin yüzde 30 kullandıkça cihaz motora adapte oluyor kullanıcıda kullanma şekline adapte oluyor. Yüzde 30 kullanma şeklide değişiyor araç rahatladığı için 1 veya 2 ay sonra refleks ortadan kalkıyor o refleks dediğimde çoğu insanalar vites değişirken bile fark varmaz vites küçülttüğünü neden beyin onu şartlamış bu 2-3 ay sonra yeni kullanma şekline adapte oluyor asıl tasarrufu o zaman alıyor” dedi.

"Yakıt fiyatları yükseldikçe cihaza talep arttı"

Yakıt fiyatlarının yükseldikçe cihaza talebin arttığını anlatan Erçel, "Ustasını kimse dinlemiyor dinlemeye başladı. Çünkü takan arkadaşları var takan arkadaşlarının aracını kullanıyorlar bakıyorlar ki arabada bir fark var. Mesela yarım gaz basıyorsa şimdi çeyrek gaz basıyor ama aynı hızda gidiyor sonuçta bastıkça yakıyorsa basmadıkça yakmıyor mantık burada yani. Bütün illerimize gönderiyoruz bazı arkadaşlarımız atıyorum İstanbul’dan arıyorlar diyor ki burada montaj servisiniz veya bayiniz var mı bende diyorum ki eskiden vardı şimdi yok onlar sormadan ben söylüyorum neden yok diyorlar neden yok bu cihazı taktığın zaman motordaki gizli arızalarını yok ediyor. Gizli arızalar yok olunca arabanın saniyede ne işi var adam artık sanayiye gitmiyor. Nedir belki senede 1 veya 2 kere gider ama gizli arızalar ortaya çıktığında bu cihaz gidermediği zaman her gün sanayide araba çekmedi, arabam motor sallıyor, gaz yemiyor, sendeliyor bunu taktığı zaman ortadan kaldırıyor. Şimdi bu son çıkan araçlar tabi ki hepsi garantilidir adam diyor ki takarken garantiyi bozuyor musun ben garantiyi bozmuyorum neden bozmuyoruz. Teknik bir cihaz takmıyoruz yani kesme, biçme, motora müdahale etmiyoruz elektrik sistemi uygulamıyoruz hiçbir cıvata delimi yapmıyoruz. Her aracın filtreden çıkan hava hortumunun içine göre dizayn edilmiş montajını oraya yapıyoruz ömür boyu kullanıyor aracın değişmeyen parçası oluyor. Bugün ömür boyu kullanılan bir araç bir cihaz arıza yapmıyor demek zararı yok demek illaki zararı var diyen insanlara bunun kanuni yolları var makine mühendisleri var mühendis odaları var okumuş insanlar var bilirkişiler var tespitini yapsınlar bu cihazdan desinler her türlü masrafını karşılarım. Cihaz Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Laboratuvarında ve Adana Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde test edilip onaylandı zaten belgelerimizde mevcuttur” diye konuştu.