Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen imam hatip okullarına yönelik Başarılı Örnekler Sergisi’nde Elazığlı öğrencilerin projesi ilk 50’ye girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen imam hatip okullarının katıldığı Başarılı Örnekler Sergisi’nde Türkiye’nin en başarılı 50 projesi açıklandı. En başarılı projeler arasında Elazığ Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı ’Minik Hafızlar El-Cezeri’nin İzinde’ projesi de yer aldı. Ankara’da düzenlenen final töreninde okul yetkilisi ve proje koordinatörüne teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca proje, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan kitapta da yer aldı.

Elazığ Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sertaç Güzel, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün AR-GE ve Proje Başkanlığının imam hatip okullarında başarılı örneklerinin teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yarışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Başarılı Örnekler Sergisi’nde 425 başvuru arasında ilk 50’ye girerek ilimizi ve okulumuzu Ankara’da final töreninde temsil etmenin haklı gurur ve sevincini yaşamaktayız. Bakanlığımız, bu yaptığımız başarıdan dolayı okulumuza teşekkür belgesi verdi. Okulumuza bu başarıyı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilere robotik kodlama eğitimi verdiklerini aktaran okulun Müdür Yardımcısı Deniz Özger de, “Temel düzey eğitimlerimiz başladı. Öğrencilerimiz şu anda orta düzey eğitim almaktadırlar. Özel bir proje uyguluyoruz. Projemizin adı ’Minik Hafızlar El-Cezeri’nin İzinde.’ Okulumuz örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi vermektedir. Aynı zamanda öğrencilerimize robotik ve kodlama eğitimleri de vermekteyiz. Öğrencilerimizin geleceğe yönelik hayalleri var. Yazılım alanında kendilerini geliştirmek istiyorlar. Özellikle yazılım alanında başlamak istiyorlar, merakları ve ilgileri vardı. Biz de hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla böyle bir proje hazırladık. Şu anda kendi hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri çok güzel bir ortam ve imkan sağladık. Robotlarının tasarımlarını ve fikirlerini tasarlayıp gerçeğe dönüştürüyorlar. Bu projemizin ayrıca özel bir getirisi oldu. Minik Hafızlar El Cezire’nin İzinde Projesi, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Başarılı Örnekler Sergisi Türkiye finaline katıldı. Türkiye’nin en iyi 50 projesi arasına girdi. Projemiz çerçevesinde yaptığımız etkinliklerimiz bakanlığımız tarafından da ayrıca ödüllendirildi” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Ömer Kayra Bilen ise robotik kodlama eğitimi aldıklarını belirterek, “Hafızlıkla birlikte eğitimimizi kolaylaştırmak için sosyal faaliyetler çerçevesinde burada robotlar yapıyoruz. Yaptığımız robotları kendimiz tasarlayıp, bilgisayardan kodlarını veriyoruz. En sonunda da verdiğimiz komutları yapıyorlar. Burada yaptığımız robotlarla Ankara’ya gittik. Yaptığımız projemiz 50 proje arasında gösterildi. Bundan dolayı da mutlu olduk. Projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.