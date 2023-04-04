Bitlis’te düzenlenen Bilek Güreşi Bölge Müsabakalarında Elazığlı öğrenciler dereceyle döndü. Melih Bulanık, sol kolda şampiyon olurken Muhammed Gürkan Pehlivan ise sağ kolda 2’inci oldu. Derece yapan 2 öğrenci Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Bilek Güreşi Bölge Müsabakaları Bitlis’te düzenlendi. İsmail Eren Spor Kompleksi’nde düzenlenen okullar arası bölge müsabakalarına 12 ilden toplamda 300 sporcu katıldı. Elazığ’dan da Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencileri turnuvada yer aldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emel Mazılı Altaşın öncülüğünde müsabakalara katılan öğrencilerden Melih Bulanık 55 kiloda sol kolda şampiyon olurken Muhammed Gürkan Pehlivan ise 60 kiloda sağ kolda 2. sol kolda 3. oldu. Dereceye giren 2 öğrenci Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerini kutlayan Okul Müdürü Ali Rıza Tan, “Bilek güreşi maçlarındaki başarı, öğretmenimiz Emel Mazılı Altaşın özverili ve sistemli antrenmanları sayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda dünya taekwondo şampiyonu olan Emel Mazılı Altaş hocamız güzel bir seri yakaladı. Bitlis’teki müsabakalardan tek şampiyonluk kazandıran yine okulumuzun olması bizim için ayrıca gurur kaynağı olmuştur. Başarılı antrenörümüz Emel Mazılı Altaş ve sporcularımıza Türkiye şampiyonasında başarılar dileriz” dedi.

Erzurum da düzenlenecek Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döneceklerini dile getiren Emel Mazılı Altaş, “Anadolu lisesi olarak spor tesislerinin olmayışı, spor salonumuzun olmayışı çalışmaya engel olmadı. Okul Müdürümüz Ali Rıza Tan’ın spora büyük destekler vermesi sonucu çeşitli spor branşlarında zoru başararak madalyalar kazandık” diye konuştu.