Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan TEKOFEST Ofisine yoğun ilgi devam ediyor. Deneyap Atölyesi bünyesindeki ofiste eğitim alan minik mühendis adaylar ise şimdiden TEKNOFEST’e hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST Ofisine yoğun ilgi sürüyor. Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Atölyesi içerisindeki ofis, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Robotik Kodlama, proje hazırlama ve yazılım gibi 11 alanda eğitim alan öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de mühendis adaylarını ziyaret ederek başarı diledi.

TEKNOFEST Ofisinde eğitimlerin devam ettiğini ve herkesi ofise davet ettiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik Merkezimizdeki Deneyap Atölyesindeyiz. Bugün çok önemli bir proje ve konu için buradayız. Türkiye’de TEKNOFEST’lere yoğun bir başvuru var. Gençler bireysel düzeyde kendilerini geliştirici ve birçok projenin önün açan TEKNOFEST alanında başvurular yapıyorlardı. Bu başvurular da artık Elazığ’da da tüm gençlerimize çağrımız var. Gençlik Merkezi’mize bağlı Deneyap Atölyesinde TEKNOFEST Ofisi açıldı. Akıllara gelebilecek bütün sorulara cevap bulabilecekleri merkezimize tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

TEKNOFEST Ofisi’ne gelen öğrencilerden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Öztürk, "Katılacağımız TEKNOFEST yarışması hakkında bizlere bilgiler veriliyor. TEKNOFEST’te iyi bir derece almak için burada derslere gidiyoruz. 11 tane dersimiz var, hepsini bitirdikten sonra mezun olup güzel yerlere gitmek istiyoruz. Mühendis veya beyin cerrahı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci 12 yaşındaki Ahmet Affan Özer de, "Burada, TEKNOFEST’e katılmak için eğitim veriliyor. Projeler hakkında bilgi alıyoruz. Şu anda robotik kodlama üzerine eğitim alıyoruz" diye konuştu.