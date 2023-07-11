Analig Yıldızlar Cimnastik Şampiyonası Türkiye Yarı Finalleri’e Elazığ takımı 7 sporcu ile katılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığının 2023 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları kaldığı yerden devam ediyor. Malatya’da yapılan grup maçlarını 2. olarak tamamlayan ve Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazanan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı 3 erkek 4 kız olmak üzere Trabzon’da yapılacak Türkiye yarı finallerinde mücadele edecek.

Normal olarak Kahramanmaraş’ta yapılması planlanan organizasyon, yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenmiş ve Trabzon’da oynatılması kararlaştırılmıştı. 12-14 Temmuz tarihleri arası yapılacak olan Analig Cimnastik Türkiye Yarı Finalleri’ne Trabzon Yomra Cimnastik Salonu ev sahipliği yapacak ve yarışmalara Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ile Kars illerinin sporcuları katılacak.