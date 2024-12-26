Elazığ’da hayvancılıkta uğraşan besicinin inekleri ile olan dostluğu yürekleri ısıttı.

Palu ilçesi Gökdere köyünde yaşayan Siraç Polat isimli besici, inekleri ile kurduğu samimi diyalog ve sevgi dikkat çekiyor. Özellikle Ceylan ve Suzan ismi verdiği iki ineği ile büyük bir dostluk kuran Polat’ın inekleri nerede olurlarsa olsunlar gel deyince geliyor, yerine geç deyince hemen yerlerine geçiyor. Bu gülümseten durumları da videoya alarak paylaşan Polat, sosyal medyada da ilgiyle takip ediliyor.

Beslediği inekleri ile yaşadığı samimiyeti ve sevgi bağını videoya alan Polat, "Palu Gökdere köyünde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ne kadar zor da olsa seviyorum bu mesleği. Hayvanlarım ile çok iyi anlaşıyorum. Özellikle Ceylan ve Suzan’la. Onlar beni çok seviyorlar. Ceylan oy bir tanem, kızım. Kameraya bak. Prensestir bunlar prenses. Bunlar benim prenseslerimdir arkadaşlar" diyerek hayvanlarına olan sevgisini dile getirdi.