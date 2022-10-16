İki arkadaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi

Elazığ’da olta balıkçılığı yapan Akif Karaslan ve Mükerrem Özerli, Keban Barajı’nda balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı. Balıkçılar, gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Tutulan turna balığının yaklaşık 55 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1.5 metre boyunda olduğunu görüldü.

Elazığ’da iki arkadaş olta ile 55 kilo ağırlığında 1.6 metre uzunluğunda turna balığını tuttu.

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