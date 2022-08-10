Elazığlı sağlık çalışanı ve arıcı Erdal Çetinkaya, alternatif tıp çerçevesindeki arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla, araştırmacıların yararlanması için "arı havası (api-air)" cihazı geliştirdi. Cihaz astım, bronşit ve KOAH hastalarının tedavilerinde kullanılabilecek.

Elazığlı sağlık çalışanı ve arıcı Erdal Çetinkaya, alternatif tıp çerçevesindeki arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla, araştırmacıların yararlanması için "arı havası (api-air)" cihazı geliştirdi. Cihaz astım, bronşit ve KOAH hastalarının tedavilerinde kullanılabilecek.

Elazığ’da yaşayan 48 yaşındaki sağlık çalışanı ve arıcı Erdal Çetinkaya, boş zamanlarını değerlendirmek için arıcılığa merak sardı. Arıcılık bölümünü bitiren Çetinkaya, alternatif tıp çerçevesinde arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla, araştırmacıların yararlanması için "arı havası” cihazını geliştirdi. Çetinkaya, kurduğu sistem, özellikle astım, bronşit, alerji gibi hastalıkların tedavisine yardımcı etken olarak, kovana takılan aparat sayesinde bal, polen ve propolis karışımının bulunduğu havanın teneffüs ettirilmesine dayanıyor. Yüzyıllardır uzak doğuda uygulanan bir tedavi yöntemi olan apiterapi Avrupa’nın da yakın zamanda başvurduğu bir yöntem. Türkiye’deyse henüz klinik olarak uygulanmayan yöntem için çalışmalar ise sürüyor.

Avrupa’da 20 bin Euro olan cihazı 2 bin liraya mal etti

Yaklaşık 19 yıldır arıcılıkla da ilgilendiğini belirten Çetinkaya, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için arıcılık yapmaya karar verdim. Bu süreçte tarım il müdürlüğünün açmış olduğu arıcılık kursuna katıldım. Arıcılık kursunda dersi veren arkadaştan bilgi aldım ama yetersiz buldum. Daha sonra aynı yıl Fırat Üniversitesi arıcılık bölümüne kayıt yaptırıp arıcılık bölümünü bitirdim. Bu süreçte üniversite kütüphanesinde arıcılıkla ilgili tüm kitapları okudum. İl halk kütüphanesinde ki kitapları da bitirdim. Ders kitaplarını ve birçok makale okudum bunlar da yetersiz geldi bana bende Türkiye’de arıcılık alanında saygın profesörlerin kitaplarını okuyarak kendimi geliştirdim. Türkiye ve Elazığ arıcılığına nasıl faydalı olacağımı düşünerek bununla ilgili çalışmalar yaptım. Kendim de sağlık çalışanı olduğum için apiterapi alanında çalışmalar yapmaya başladım. Apiterapi alanında çalışma yürütürken Api-air cihazını geliştirdim. Bu cihaz Avrupa’da var ancak 15-20 bin Euroya getiriliyor. Fakat biz bunu 2 bin lira gibi cüzi bira rakama mal ettik. Kendimiz ürettik bu cihazı yerli parçaları kullanarak. Api-air, kovanın içerisindeki arı havasının cihaz yardımıyla solunum yoluyla kullanmak. Astım, Koah ve Bronşit hastalarına iyi geliyor. Bu konuda yüzlerce makale var. Api-air cihazını kullanan kişinin bağışıklık sistemi güçlenir. Bu cihaz birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Biz bu cihazı geliştirmeyi düşünüyoruz. Şuanda ARGE çalışmamız var. Bu astım, KOAH ve bronşit hastalarına iyi geliyor. Biz bu cihazı daha bir teknik hale getireceğiz ve insanların kullanımına sunacağız” dedi.