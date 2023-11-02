Elazığlı basketbol antrenörü Muhammet Ali Avcı, Antalya’da yapılan B kategori basketbol antrenör eğitim programını başarıyla tamamladı.

B kategori antrenör eğitim programı Antalya’da yapıldı. 24 antrenör adayının katıldığı programa Elazığlı antrenör Muhammet Ali Avcı da katılım sağladı. Aydın Örs, Ahmet Çakı ve Hasan Özmeriç gibi Türk basketbolunun efsane isimlerinden eğitim alan antrenör adaylarından başarılı olanlar 4. kademe B kategori antrenör belgesi aldı. Elazığlı antrenör Muhammet Ali Avcı’nın da almaya hak kazandığı B kategori antrenör belgesi almaya hak kazanan isimler Euroleague seviyesinde yardımcı antrenörlük, 1. Ligde ise başantrenörlük yapabilecek.

Başarılı bir özgeçmişe sahip olan Muhammet Ali Avcı, 3 yıl süper lig, 5 yıl 1. Lig ve 2 yıl Eurocup deneyimi yaşadı.