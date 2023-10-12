Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’nden 4 atlet, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Milli Atlet Hasan Turğut’un yetiştirdiği 4 atletizm sporcusu Fenerbahçe Atletizm Kulübü’ne transfer oldu. Hasan Tuğrul’un koordinesinde çalışmalarına devam eden Utku Doğan 800 metreyi 2 dakika da koşarak Türkiye 3’üncülüğü, Kadir Ozan Oğuz 1500 metreyi 4 dakika 16 saniyede koşarak Türkiye 6’ncılığını , Yusuf Şanlı 3000 metreyi 9 dakika 3 saniyede koşarak Türkiye 7’nciliğini, Azat Aydemir 1500 metreyi 4 dakika 31 saniyede koşarak Anadolu Bölge 5’inciliğini elde etti. Büyük kulüplerin radarına takılan Elazığlı sporcular Utku Doğan, Kadir Ozan, Yusuf Şanlı ve Azat Aydemir elde ettikleri başarıların ardından Fenerbahçe Atletizm Kulübü’nü tercih etti.