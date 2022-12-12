Kış aylarına girilmesiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da havalar soğumaya başladı. Bu çerçevede kent genelinde gün boyunca yağmur etkili olurken, kayak merkezinin bulunduğu Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Bölgeye mevsimin ilk karı düşerken bölgeye, İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi.

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