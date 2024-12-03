Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, birçok branşta faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yetiştirdiği ve çeşitli kulüplerde profesyonelliğe adım attırdığı sporcularla sıklıkla gündeme gelen Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, elde ettiği Türkiye şampiyonluklarıyla da kamuoyunun takdirini topluyor. Son olarak geçtiğimiz sezon Elazığspor’a transfer olarak profesyonelliğe yükselen sporcular Efe Baran Üzüm ile Denizhan Akkuş’un ardından bu sezon ise toplamda 16 sporcu Elazığ İl Özel İdare’den Elazığspor’a transfer oldu ve şu anda Elazığspor’un Gelişim Ligi takımlarında forma giymeye devam ediyor.

Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde spor yapmak isteyen gençlerin mağdur olmamaları adına faaliyetlerine ara vermeyen Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, futbol, basketbol, tenis ve Yüzme branşlarında antrenmanlara alanlarında deneyimli antrenörleriyle sürdürüyor. Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, İl Özel İdaresi spor kompleksi yerleşkesinde bulunan 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol salonu, 1 adet fitness salonu ve 1 açık 1 de kapalı olmak üzere 2 adet tenis kortu ile faaliyet gösterdiği tüm branşlarda sporcularına önemli imkanlar sağlıyor. Futbol branşında, geçtiğimiz sezon U-17 Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, bünyesindeki sporcularına profesyonel futbol için kapı aralarken basketbol, tenis ve yüzme branşlarında da önceliği altyapıya vererek, önce ilimiz daha sonra da ülke sporuna yetenekler kazandırma adına çalışmalarına devam ediyor.