Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köylerde sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Aydıncık köyünde yürütülen sondaj çalışmalarını başarıyla tamamladı. AFAD tarafından üretilen deprem konutlarına su sağlamak amacıyla açılan 125 metrelik sondaj kuyusu, saniyede 8 litre su kapasitesine sahip şekilde kullanıma hazır hale getirildi. Böylece yalnızca 15 deprem konutu değil, aynı zamanda köy halkının da temiz içme ve kullanım suyuna kavuştuğu bildirildi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.