Elazığ’da son bir haftada meydana gelen 233 olayda 180 şahıs yakalanırken, 68 bin 235 kişinin ise araması gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği 09-15 Aralık arasındaki asayiş verilerini açıkladı. Buna göre kentte 233 olay meydana gelirken, 180 şahıs yakalandı, 9’u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 68 bin 235 kişi ile 33 bin 6 araç kontrol edildi. Araması olan 355 şahıs yakalanırken 29 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen 2 bin 916 araca cezai işlem uygulanırken 182 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kesici alet, 575 adet fişek, 8 adet şarjör, 85 kilo tütün, 3 adet dedektör, 1 adet laptop, 13 adet kazı malzemesi, 30 litre etil alkol, 2 bin 304 bandrol ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yapılan çalışmalarda, 230 gram esrar, 2 kilo 171 gram metamfetamin, 258 adet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 17 trafik kazasında 28 kişi yaralanırken, bu süre zarfında kaybolan 12 şahıs bulundu. Ayrıca 1 adet bisiklet, 1 adet hilti, 1 adet matkap ve 2 adet şarjlı vidalama matkabı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.