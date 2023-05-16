Elazığ Gençlik Merkezi gönüllüleri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve aç kalmamaları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Elazığ Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından sokak hayvanları için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte gençlik merkezi gönüllüleri tarafından il genelinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Gönüllü gençler sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptıktan sonra sokak hayvanları ile yakından ilgilendi.

Gençlik Merkezi tarafından etkinliklerin süreceği ifade edildi.