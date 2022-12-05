Elazığ’ın merkezde ilk ve tek kadın muhtarı olan Sugözü Mahalle muhtarı Seda Gündoğan ve beraberindekiler 1933 yılında seçilen Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’i kabri başında andı.

Elazığ’ın merkezde ilk ve tek kadın muhtarı olan Sugözü Mahalle muhtarı Seda Gündoğan ve beraberindekiler 1933 yılında seçilen Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’i kabri başında andı.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından 1933 yılında ilk kez kadın muhtarlığa seçilen Gül Esin’in kabrine 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının veriliş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen programa Türkiye’nin farklı illerinden kadın muhtarlar katıldı. Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilen ve kadın muhtarların katıldığı programa Elazığ’dan Türkiye Kadın Muhtarları Derneği il temsilcisi ve Elazığ Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seda Gündoğan, Koparuşağı köyü muhtarı Gülcan Çeşme ve Beydalı köyü muhtarı Gülizar Demirpolat katıldı. Gerçekleştirilen programda 1933 yılında 23 yaşında iken yedi erkek adaya karşı yarışan ve yaklaşık 500 oy alarak oy çokluğu ile 11 Aralık 1933 yılında muhtarlığa seçilen Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin’in kabri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı.