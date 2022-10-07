Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan 2 köyde, kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan 2 köyde, kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde başlanılan Karakoçan Kümbet ve Okçular köylerinde kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Kümbet köyünde 285 bin lira ihale bedeline sahip toplamda bin 560 metre kanalizasyon boru hattı, 250 kişilik fosseptik yapımını tamamlayarak hizmete açıldı. Yine Okçular köyünde de 1 milyon 215 bin lira ihale bedeli bulunan 8 bin 660 metre kanalizasyon boru hattı ve bin kişilik fosseptik yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada; “Elazığ İl Özel İdaresi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için yoğun bir tempoyla hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bir yandan köy yolları BSK asfaltlama çalışmaları ile buluşturulurken bir yandan köylerimiz de içme ve tarımsal sulama projeleri hayata geçirilmektedir. Köylerimiz de devam eden çalışmalar arasında kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları da bulunmaktadır” denildi.