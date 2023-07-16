Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ’da spor salonu olmayan ilçe kalmadığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Yatırımları çerçevesinde Elazığ merkez ve ilçelerde spor salonu inşa çalışmaları tamamlandı. Son üç yıl içerisinde spor yatırımları çerçevesinde tüm ilçelere spor salonu yapıldığı bildirildi.

10 ilçenin tamamına spor salonu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Daha önce Kovancılar, Karakoçan, Arıcak ve Keban ilçelerimizde spor salonlarımızın büyük bakım ve onarımları yapılmıştı. Şimdi ise 6 ilçemizde spor salonu inşa çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Böylelikle 10 ilçemiz spor salonuna kavuşmuş oldu" dedi.