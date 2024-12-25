Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde Prematüre Retinopatisi (ROP) tanısı konulan ve ileri tetkik ile tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen bebek, burada uygulanan göz içi enjeksiyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Elazığ’da 31 haftalıkken rahatsızlanan anne Çiğdem Kılınç Tuncer, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yaptı. Prematüre olarak dünyaya gelen ve ‘Elay’ adı verilen bebeğe ROP teşhisi konuldu. Bunun üzerine ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahale, bebeğin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Öte yandan, prematüre doğumla dünyaya gelen bebekler, henüz tamamlanmamış organ gelişimleri nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunların başında gelen Prematüre Retinopatisi, özellikle göz damarlarının yeterince gelişmediği durumlarda kalıcı görme kaybına yol açabilen ciddi bir hastalık olarak biliniyor.

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediklerini ve sadece çevre illere değil, daha uzak illere de hizmet sunduklarını belirtti. Başhekim Sarıkaya, “ROP, yenidoğanlarda ileride körlükle karşılaşmamak adına taranması ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Bu hizmet, merkezimizde başarıyla sunulmaktadır. Hem Van’a hem çevre illere hem de daha uzak bölgelere tanı ve tedavi imkânı sağlıyoruz” dedi.

“Tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilir”

Yenidoğan Uzmanı Dr. Mahmut Çelik ise Prematüre Retinopatisi’nin, erken doğan bebeklerin göz damarlanmasının tamamlanmaması nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, “Bu süreçte bazı problemler yaşanabiliyor. Tedavi edilmezse bu durum körlüğe yol açabilir. Bebeğimiz bize evre 3 aşamasında danışıldı. Hastanemizde göz içi enjeksiyon tedavisi uyguladık. Bu tedaviyle damarlanmayı azaltarak bebeğimizin göz sağlığını korumayı hedefledik” diye konuştu.