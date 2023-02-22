Umut Kervanı Vakfı Elazığ’ın Karakoçan ilçe temsilciliği, vakfa bağışlanan küçük ve büyükbaş hayvanların kesimini gerçekleştirip, Malatya’da depremzedelere yemek dağıtan aşevine etleri teslim etti.

Umut Kervanı Vakfı Elazığ’ın Karakoçan ilçe temsilciliği, vakfa bağışlanan küçük ve büyükbaş hayvanların kesimini gerçekleştirip, Malatya’da depremzedelere yemek dağıtan aşevine etleri teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ilk gününden bugüne kadar tüm bölgede çalışmalarını yürüten Umut Kervanı Vakfı, deprem bölgesinde kurduğu aşevlerinde günlük 70 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Umut Kervanı Vakfı Karakoçan temsilciği, Malatya deprem bölgesinde vakfa ait kurulu olan aşevlerinde depremzedelere verilmek üzere hayırseverlerin bağışladığı 12 küçük ve 1 büyükbaş hayvan kesiminde bulundu. Vakıf gönüllüleri tarafından Karakoçan’da poşetlenen 600 kiloluk etler Malatya’daki aşevlerine teslim edildi.

Umut Kervanı Vakfı Karakoçan temsilcisi Hasan. Durmaz hayırseverlere ve bu işte emeği geçen vakıf gönüllülerine teşekkür etti.